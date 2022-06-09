UkraineX. Илон Маск не дал Путину отрезать Зеленского от мира – Politico

Starlink от компании SpaceX помешал усилиям РФ отрезать Украину от внешнего мира с началом полномасштабного вторжения и обеспечил информационную победу обороняющейся страны, несмотря на все пропагандистские усилия оккупантов. Об этом говорится в статье "UkraineX: как космические спутники Илона Маска изменили войну на земле" на Politico.

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Автор статьи напомнил, что украинские беспилотники используют Starlink для работы артиллерии и сброса бомб на передовые позиции оккупантов, а люди в осажденных городах и на фронте поддерживают связь с близкими через зашифрованные спутники Маска.

"Президент регулярно дает информацию для миллионов подписчиков через эту сеть, а также созванивается в Zoom с мировыми лидерами. Украинские военные, которые держались на Азовстали, могли поддерживать связь со своим командованием и президентом, а также давать видеоинтервью в прямом эфире потому, что на осажденном заводе у них была система Starlink", – перечислили в Politico.

Эту сеть отличает от конкурентов способность противостоять хакерским атакам России, сообщили три военных чиновника и два эксперта, изучавшие Starlink. Starlink также более гибок, чем конкуренты, потому что софт каждого спутника может быть быстро изменен в ответ на возможные взломы, а технология шифрования системы также "оказалась более устойчивой, чем многие ожидали".

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"Стратегический эффект заключается в том, что Starlink полностью разрушил информационную кампанию Путина. Он так и не смог заставить Зеленского замолчать", – сказал бригадный генерал армии США Стив Бутоу, директор отдела космических инноваций при отделе оборонных инноваций, технологического аванпоста Пентагона в Кремниевой долине.

Издание пишет со ссылкой на разведки США, ЕС и Британии, что "всего за час до вторжения РФ успешно взломала Viasat", сеть которой использовали украинские военные. SpaceX оперативно разместила около 50 спутников над Украиной, но бюрократическая волокита со стороны США замедлила развертывание связи в стране.

Тем не менее базовая наземная станция, связывающая спутники с местной интернет-инфраструктурой, была вскоре размещена в Польше, чтобы избежать атаки России на нее.

"Вторжение произошло в четверг, а на следующий день Илон созвал собрание и сказал: "Я хочу запустить Starlink над Украиной. К воскресенью связь была активирована. К понедельнику в Украине появилось 500 наземных терминалов. К среде все терминалы, кроме 25, работали. Вот это коммерческая скорость. Это восхитительно", – рассказал Бутоу.

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По данным главы Минцифры Михаила Федорова, сейчас в Украине находится более 11 000 терминалов Starlink: "Мы готовы, даже если не будет света, фиксированного интернета, через генераторы возобновить любую связь в Украине".

Politico отмечает, что SpaceX не ответили на неоднократные просьбы прокомментировать свою причастность к помощи Украине.

В начале мая соратник лидера российских оккупантов Путина, глава Роскосмоса Рогозин, начал угрожать Маску из-за поставок Starlink ВСУ: тот отреагировал.

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