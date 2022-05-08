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Бойцы Азова в Мариуполе - это герои. Мы находимся в постоянной коммуникации - Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 20:07
Бойцы Азова в Мариуполе - это герои. Мы находимся в постоянной коммуникации - Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Офис президента находится в постоянной коммуникации со всеми горячими точками, которые находятся в критической ситуации из-за полномасштабного российского вторжения. Стремятся сохранить жизнь каждого военнослужащего и мирных жителей. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Бойцы Азова, удерживающие оборону на заводе Азовсталь — это нынешние герои. Говорю об этом без пафоса и без колебаний, у нас с ребятами были откровенные разговоры. Лично у меня в том числе. Не все, конечно, можно обнародовать. Пока мы находимся в постоянной коммуникации. И я полностью понимаю их эмоциональное состояние – для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос Азовстали. Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных предохранителей. Они стремятся к уничтожению в прямом эфире. Мы стремимся к сохранению жизней наших героев", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, президент Владимир Зеленский сейчас все дипломатические переговоры начинает со слова "Азовсталь". Просчитываются "все возможные формулы и форматы", чтобы спасти жизни жизни людей в Мариуполе. 

"Жизнь каждого украинского защитника священна для украинского государства — это аксиома для нас. Защитники Азовстали - ребята из Азова, полиции, пограничной службы, военные - стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти", - сказал он.

Подоляк добавил, что энергия общества сегодня должна быть направлена ​​не на обращение к военно-политическому руководству внутри страны, а на обращение к западным странам, мировым лидерам и международным организациям - "чтобы они также давили на российскую сторону".

"Доказывайте россиянам, что репутация, гуманизм не имеют значение", - подчеркнул он.

Советник главы ОП подчеркнул, что военная деблокада Мариуполя - это компетенция ВСУ и сейчас предпринимаются для этого все возможные усилия.

"Если бы была хотя бы одна возможность провести де-блокаду военным путем, она была бы использована руководством ВСУ", - подытожил он.

Читайте также: Бойцы на Азовстали: Адское реалити-шоу должно закончиться, это не кино, а наши жизни

Яна Катасонова, Юрий Смирнов
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война мариуполь Азов азовсталь михаил подоляк
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