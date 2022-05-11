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Маск: Россия наращивает усилия для глушения и взлома Starlink

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 07:50
Маск: Россия наращивает усилия для глушения и взлома Starlink - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Киберподразделения армии страны-оккупанта России наращивают усилия для подавления или взлома спутниковой широкополосной связи проекта Starlink. Об этом сообщил в Twitter его основатель, глава SpaceX Илон Маск.

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"Starlink пока что сопротивляется попыткам российской кибервойны заглушить и взломать [систему], но они наращивают свои усилия", – отметил американский миллиардер.

В марте 2022 года Россия пыталась заблокировать работу терминалов Starlink средствами радиоэлектронной борьбы, но в частной космической компании обновили софт – и оборудование снова заработало без помех.

Евгений Пилипенко
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