Маск: Россия наращивает усилия для глушения и взлома Starlink

Киберподразделения армии страны-оккупанта России наращивают усилия для подавления или взлома спутниковой широкополосной связи проекта Starlink. Об этом сообщил в Twitter его основатель, глава SpaceX Илон Маск.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Starlink пока что сопротивляется попыткам российской кибервойны заглушить и взломать [систему], но они наращивают свои усилия", – отметил американский миллиардер.

В марте 2022 года Россия пыталась заблокировать работу терминалов Starlink средствами радиоэлектронной борьбы, но в частной космической компании обновили софт – и оборудование снова заработало без помех.

В начале мая соратник лидера российских оккупантов Путина, глава Роскосмоса Рогозин, начал угрожать Маску из-за поставок Starlink ВСУ: Маск отреагировал.

9 мая Россия пыталась "положить" сайты телеком-операторов Украины.

Вчера, 10 мая, Маск сообщил, что решил разблокировать прошлого президента США Трампа в Twitter после приобретения соцсети.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.