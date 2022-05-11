9 мая Россия пыталась "положить" сайты телеком-операторов Украины – Госспецсвязь

9 мая российские хакеры провели массированную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины, но не добились значимого успеха. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

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Вероятной целью кибератаки там назвали информационно-психологическую операцию армии РФ против украинцев: лишить доступа к интернету и правдивой информации, посеяв панику.

"Россияне даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет. Прятаться нет смысла: весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберзлоумышленниками", – написали в ведомстве.

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Там уточнили, что несмотря на частичную недоступность сайтов некоторых атакуемых компаний, их сети работают без перебоев. Также у некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет.

Но в целом, отметили в Госспецсвязи, ни на работу компаний, ни на предоставление услуг потребителям эта DDoS-атака оккупантов "фактически не повлияла".

Это, считают специалисты ведомства, "еще раз свидетельствует об эффективных системах киберзащиты", которые удалось построить украинским представителям телеком-бизнеса.

Также 9 мая кто-то "положил" российский видеосервис RuTube.

Евгений Пилипенко

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