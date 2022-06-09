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Мельник: В Германии многие понимают – нужно победить фашистскую Россию, но как, не видят

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 06:46
Мельник: В Германии многие понимают – нужно победить фашистскую Россию, но как, не видят - Фото
Андрей Мельник (скриншот из видеозаписи Прямий)

В Германии "многие понимают" – нынешнюю Россию нужно побеждать, но не знают, как, и лишь "некоторые" могут представить, как в результате полномасштабной войны против Украины и связанных с ней последствий Россия разваливается. О таких своих впечатлениях от немцев Кyiv Post рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

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По его словам, "многие" в Германии понимают: фашистскую систему РФ нужно победить, "но пока не видят, как это произойдет".

"Возможно, некоторые [могут представить]. Но для многих в Германии Россия была слишком могущественной, тем более, что когда-то она была здесь колониальной державой, если хотите. Такая травма [у них] все еще присутствует. Похоже, там предпочитают не признавать эту травму и симпатизируют не только России, но и московским правителям", – сказал он.

Дипломат привел в пример то, что если отправиться в Восточную Германию, "которой более 40 лет правила Россия", то люди там "думают так же, как и украинцы, потому что они также страдали под правлением России".

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"Но пророссийские партии, такие как Левые или даже Альтернатива для Германии, доминируют во многих федеральных землях Восточной Германии. Это то, что я не могу понять. Люди голосуют за ту самую систему, которая их угнетала", – объяснил он.

По мнению Мельника, из-за того, что в бытность офицером КГБ ССР Владимир Путин долгое время жил и работал в Германии, "он знал, на какие кнопки нажимать", когда стал во главе РФ.

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Евгений Пилипенко
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Германия война лобби кремля андрей мельник
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