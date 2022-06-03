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Берлин не делает всего возможного для Украины, это вело бы к третьей мировой войне – Хабек

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 08:12
Берлин не делает всего возможного для Украины, это вело бы к третьей мировой войне – Хабек - Фото
Кристиан Линднер, Роберт Хабек, Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германия не делает все возможное для помощи Украине, потому что максимальная помощь означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой. Об этом в вечернем ток-шоу на канале ZDF заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Bild.

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Отвечая на вопрос, делает ли Берлин все, чтобы помочь Украине, он прямо ответил: "Мы не делаем всего возможного".

"Мы не хотим и не должны становиться участниками войны. Не только из-за страха за жизни наших солдат, которые погибнут на поле боя, но и потому, что так мы проложим путь к глобальной войне. Поэтому мы не делаем всего, что можем. Но делаем все, что сейчас ответственно делать, чтобы помочь Украине", – объяснил Хабек.

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Глава Минэкономики ФРГ добавил, что Берлин "поддерживает Украину в ее военных целях", и заверил, что "Украина сама определит, что для нее будет успешным завершением войны".

"Успешно завершить войну – значит, не проиграть. Победа – это открытое понятие. Я не хочу строить догадки, что все это может означать, но есть много способов [для Украины] успешно закончить эту войну. <...> В какой-то момент появится дипломатическая возможность. Конечно, эта возможность может появиться только тогда, когда Путин больше не сможет побеждать в военном отношении", – подчеркнул Хабек.

На вопрос ведущего, у кого будет больше выносливости в этой войне на истощение, у "России или Запада", он ответил: "У Украины".

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Евгений Пилипенко
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Германия война оружие вооружение военная помощь роберт хабек
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