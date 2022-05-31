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Арестович о том, почему Германия не дает тяжелое оружие: На Шольца влияют две силы

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 21:53
Арестович о том, почему Германия не дает тяжелое оружие: На Шольца влияют две силы - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, Германия не дает тяжелое вооружение Украине потому, что канцлер Олаф Шольц не может выбрать политическую линию из-за влияния на него противоречащих друг другу политических сил. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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На вопрос, чего не хватает ВСУ, чтобы полностью деблокировать северо-запад Луганской области, Арестович ответил: "Две-три полноценные бригады. Механизированные, тяжелые...".

Сейчас, отметил он, на вес золота даже одна такая бригада. "И если бы немцы вовремя дали оружие, мы бы имели одну такую бригаду минимум, а может и две", – сказал Арестович.

По его словам, нижняя палата Бундестага проголосовала о предоставлении Украине 88 танков Leopard, 50 зенитных самоходных установок Gepard, "некоторого количества" Panzerhaubitze 2000 и 100 БМП Marder. Но ничего из этого Украине, по словам Арестовича, не дали.

Он считает, что объяснения Шольца "не очень соотносятся с реальностью". При этом в своих заявлениях он поддерживает предоставление Украине вооружений.

"Он не может выбрать политическую линию. На него действуют противоречащие друг другу силы. Одни говорят: давайте по полной впрягаться в конфликт и останавливать российскую агрессию. Другие говорят: не так все просто, Россия — это особый случай, мы не должны дать победить Путину, но и выиграть Украине дать нельзя, потому что потом разрушится система безопасности в Европе... Это борьба немецких континенталистов с немецкими евроатлантистами", — сказал Арестович.

Он рассказал, что немцы ("не последние там ребята") в разговоре с ним извинялись за позицию Шольца. 

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Вадим Ребрина
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Германия Донбасс Алексей Арестович олаф шольц
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