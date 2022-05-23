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Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина победила в этой войне – депутат бундестага

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 08:13
Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина победила в этой войне – депутат бундестага - Фото
Фото: EPA

Депутат немецкого бундестага, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер в эфире телеканала ARD подверг резкой критике промедление правительства Германии с поставкой тяжелого вооружения в Украину.

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Немецкий оборонно-промышленный комплекс еще в феврале был готов начать работу по подготовке 100 самоходных зенитных установок Gepard и 100 БМП Marder для Украины, но не дождался заказа со стороны правительства.

На вопрос почему Шольц этого не сделал, Кизеветтер ответил: "Я думаю, что он играет на время".

"Я боюсь, что канцлер не хочет, чтобы Украина победила в этой войне. Победила в том смысле, чтобы российские войска были вытеснены из страны", – заявил Кизеветтер, который в начале мая приезжал в Киев вместе с лидером ХДС Фридрихом Мерцем.

Кизеветтер – полковник в отставке. Ранее участвовал в нескольких зарубежных миссиях бундесвера, командовал батальоном.

Андрей Водяный
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Германия оружие олаф шольц Родерих Кизеветтер
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