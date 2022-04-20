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В бундесвере отвергают поставку БМП Marder ВСУ: говорят, самим нужно – и "долго учиться"

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 10:46
В бундесвере отвергают поставку БМП Marder ВСУ: говорят, самим нужно – и
Маркус Лаубенталь (скриншот)

В бундесвере отказываются от поставок ВСУ боевых машин пехоты Marder, аргументируя это тем, что они нужны самим немецким военным в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом в ходе дебатов о военной поддержке Украине заявил заместитель генерального инспектора армии ФРГ Маркус Лаубенталь, пишет Deutsche Welle.

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По его словам, если Marder направят Украине, "у бундесвера не останется ничего для Сил быстрого реагирования НАТО, если потребуется поддержка".

"Чтобы поддерживать военную мощь, а также проводить обучение, нам нужны системы вооружений", – добавил Лаубенталь.

Как отметил инспектор бундесвера, передача Marder ВСУ "значительно ослабит обороноспособность" Германии и союзников по Альянсу.

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Говоря о том, что Германии самой нужны эти БМП для "быстрого реагирования", Лаубенталь сказал, однако, что машины еще нужно подготовить к задействованию, "что тоже займет время".

Еще он утверждает, что срок обучения использованию Marder в лучшем случае – якобы "вопрос нескольких недель".

Вчера, 19 апреля, посол Украины в Германии Мельник раскритиковал заявление канцлера ФРГ Шольца о дальнейших поставках вооружений Киеву как "недостаточное".

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Евгений Пилипенко
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