В бундесвере отвергают поставку БМП Marder ВСУ: говорят, самим нужно – и "долго учиться"
В бундесвере отказываются от поставок ВСУ боевых машин пехоты Marder, аргументируя это тем, что они нужны самим немецким военным в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом в ходе дебатов о военной поддержке Украине заявил заместитель генерального инспектора армии ФРГ Маркус Лаубенталь, пишет Deutsche Welle.
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По его словам, если Marder направят Украине, "у бундесвера не останется ничего для Сил быстрого реагирования НАТО, если потребуется поддержка".
"Чтобы поддерживать военную мощь, а также проводить обучение, нам нужны системы вооружений", – добавил Лаубенталь.
Как отметил инспектор бундесвера, передача Marder ВСУ "значительно ослабит обороноспособность" Германии и союзников по Альянсу.
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Говоря о том, что Германии самой нужны эти БМП для "быстрого реагирования", Лаубенталь сказал, однако, что машины еще нужно подготовить к задействованию, "что тоже займет время".
Еще он утверждает, что срок обучения использованию Marder в лучшем случае – якобы "вопрос нескольких недель".
Вчера, 19 апреля, посол Украины в Германии Мельник раскритиковал заявление канцлера ФРГ Шольца о дальнейших поставках вооружений Киеву как "недостаточное".
- Ранее Германия последовательно отказывалась давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокировала поставки Киеву вооружений через НАТО.
- В середине апреля 2022 года президент Зеленский заявил, что Германия "консервативна и холодна, но поезд тронулся", и добавил, что позиция Берлина "меняется в пользу Украины".
- Экс-министр энергетики ФРГ Габриэль об их былой политике по России: "Мы ошибались, не слушая восточноевропейцев".
- Шольц заявил вчера, 19 апреля, что Украина "должна получить оружие для отражения атаки РФ, Германия работает над этим".
- Также вчера британский премьер Джонсон сказал, что раз Украине нужна артиллерия, "мы ее предоставим". Он планирует вооружить Украину и ракетами Brimstone.
- Президент Зеленский отметил: если бы Украина получила оружие, в котором нуждается – "мы бы уже завершили эту войну".
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