UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Норвегия передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Мистраль"

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 09:26
Норвегия передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Выстрел из ПЗРК Mistral (фото - компания-производитель)

Правительство Норвегии подарило Вооруженным силам Украины партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его слова приводит сайт профильного ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Минобороны Норвегии пишут, что "конфликт в Украине" может затянуться. Поэтому, отметили там, страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии.

"ЗРК "Мистраль" – эффективное оружие. Эти ракеты будут сняты с вооружения в нашей армии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу", – сказал Грам.

СПРАВКА. Mistral – ПЗРК с инфракрасной пассивной головкой самонаведения для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Максимальная скорость ракеты – 800 м/с, дальность стрельбы – 500-6000 м. Длина ракеты – около 1,9 м, диаметр – 90 мм, ее масса – почти 19 кг (боевой части – 3 кг). Поражение - 1800 шариками вольфрамового сплава. Масса пусковой установки – 24 кг. "Мистраль" разработан во Франции компанией MBDA, в 1987-м принят на вооружение во Франции. Mistral 2 принят на вооружение в 2000-м.

Речь идет о партии "около 100 ракет", какого поколения – неизвестно.

В Минобороны Норвегии уточнили для российских оккупантов: "мистрали" уже поступили на вооружении ВСУ.

Смотрите видео: Как использовать Stinger, Piorun, NLAW, Javelin и РПГ-7

Грам заверил норвежцев, что передача ЗРК Украине не окажет серьезного влияния на национальный оперативный потенциал Норвегии.

Ранее Норвегия приняла решение пожертвовать силам обороны Украины в общей сложности 4000 противотанковых ракет, некоторые средства защиты и другое военное снаряжение.

"Несколько других стран также предоставляют оружие и другую технику, включая Швецию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Германию и страны Балтии", – отметили в Осло.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оружие вооружение норвегия Mistral пзрк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 