Норвегия передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Мистраль"
Правительство Норвегии подарило Вооруженным силам Украины партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его слова приводит сайт профильного ведомства.
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В Минобороны Норвегии пишут, что "конфликт в Украине" может затянуться. Поэтому, отметили там, страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии.
"ЗРК "Мистраль" – эффективное оружие. Эти ракеты будут сняты с вооружения в нашей армии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу", – сказал Грам.
Речь идет о партии "около 100 ракет", какого поколения – неизвестно.
В Минобороны Норвегии уточнили для российских оккупантов: "мистрали" уже поступили на вооружении ВСУ.
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Грам заверил норвежцев, что передача ЗРК Украине не окажет серьезного влияния на национальный оперативный потенциал Норвегии.
Ранее Норвегия приняла решение пожертвовать силам обороны Украины в общей сложности 4000 противотанковых ракет, некоторые средства защиты и другое военное снаряжение.
"Несколько других стран также предоставляют оружие и другую технику, включая Швецию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Германию и страны Балтии", – отметили в Осло.
- В начале апреля ВСУ впервые сбили российский вертолет британским ПЗРК Starstreak.
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