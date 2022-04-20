Норвегия передала Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Мистраль"

Правительство Норвегии подарило Вооруженным силам Украины партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам, его слова приводит сайт профильного ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Минобороны Норвегии пишут, что "конфликт в Украине" может затянуться. Поэтому, отметили там, страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии.

"ЗРК "Мистраль" – эффективное оружие. Эти ракеты будут сняты с вооружения в нашей армии, но это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет Украине большую пользу", – сказал Грам.

СПРАВКА. Mistral – ПЗРК с инфракрасной пассивной головкой самонаведения для поражения низколетящих вертолетов и самолетов. Максимальная скорость ракеты – 800 м/с, дальность стрельбы – 500-6000 м. Длина ракеты – около 1,9 м, диаметр – 90 мм, ее масса – почти 19 кг (боевой части – 3 кг). Поражение - 1800 шариками вольфрамового сплава. Масса пусковой установки – 24 кг. "Мистраль" разработан во Франции компанией MBDA, в 1987-м принят на вооружение во Франции. Mistral 2 принят на вооружение в 2000-м.

Речь идет о партии "около 100 ракет", какого поколения – неизвестно.

В Минобороны Норвегии уточнили для российских оккупантов: "мистрали" уже поступили на вооружении ВСУ.

Смотрите видео: Как использовать Stinger, Piorun, NLAW, Javelin и РПГ-7

Грам заверил норвежцев, что передача ЗРК Украине не окажет серьезного влияния на национальный оперативный потенциал Норвегии.

Ранее Норвегия приняла решение пожертвовать силам обороны Украины в общей сложности 4000 противотанковых ракет, некоторые средства защиты и другое военное снаряжение.

"Несколько других стран также предоставляют оружие и другую технику, включая Швецию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Германию и страны Балтии", – отметили в Осло.

В начале апреля ВСУ впервые сбили российский вертолет британским ПЗРК Starstreak.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.