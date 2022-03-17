Командование Сил специальных операций ВСУ выложило простейшую видеоинструкцию использования американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Эти ПЗРК силам обороны Украины передают союзники для защиты от низколетящей (до 3800 метров) боевой авиации российских оккупантов на дистанции цели от 200 до 4500 м.

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В ролике боец ССО доступно объясняет, что, куда и как вставлять, процесс прицеливания, фиксирования цели и выпуска ракеты.

Длина ракеты – полтора метра, диаметр – 7 см, стартовая масса – около 10 кг, масса пусковой – около 6 кг. Система наведения у ПЗРК – оптическое самонаведение, тип головки самонаведения – пассивная инфракрасная/ультрафиолетовая, масса осколочной боевой части – 3 кг.

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Кроме того, Сухопутные войска ВСУ показывают, как пользоваться другим ПЗРК Piorun (Польша):

А также шведским противотанковым ракетным комплексом NLAW:

Американским ПТРК Javelin:



Немецким ручным противотанковым гранатометом Panzerfaust 3:

И самым распространенным у нас РПГ-7:

26 февраля 2022 года украинские военные "стингером" сбили российский вертолет. А потом еще один.

Евгений Пилипенко

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