Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak

Вчерашнее видео со сбитым российским вертолетом Ми-28Н стало первым свидетельством успешного применения британских переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak на войне против России. Об этом пишет The Times.

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Вертолет был сбит ракетой в неустановленном месте где-то в Луганской области.

Источник издания в Министерстве обороны Великобритании заявил, что на этом видео показана работа ПЗРК Starstreak в действии. Такого же мнения придерживаются в экспертной среде британского оборонного комплекса.

Украинские войска получили британские ракетные комплексы около недели назад.

Starstreak могут уничтожать вертолеты и самолеты на скорости 3 маха, то есть втрое больше скорости звука. До сих пор у них не было реального боевого применения.

Как сообщает BBC, британские войска брали их с собой на войну в Ираке в 2003 году, но до пусков против разгромленной иракской авиации дело тогда так и не дошло.

Зенитно-ракетный комплекс Starstreak начали разрабатывать в начале 1980-х годов, а на вооружение его первые образцы британская армия взяла в 1997 году.

Теоретически это оружие можно использовать с земли, кораблей и вертолетов против наземных, надводных или воздушных целей. Но прежде всего это противовоздушный комплекс класса "земля-воздух".

Андрей Водяный

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