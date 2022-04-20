Великобритания планирует вооружить Украину ракетами Brimstone
Великобритания планирует передать Вооруженным силам Украины противокорабельные ракеты, в том числе высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса Brimstone. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова премьера страны Бориса Джонсона после его разговора с американским президентом Джо Байденом.
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"Одна из систем, которую мы рассматриваем… заключается в том, чтобы суметь установить несколько Brimstone на транспортные средства, чтобы посмотреть, будет ли это работать", – сказал Джонсон.
Он также сообщил, что рассматриваются и другие варианты.
Ракеты Brimstone применялись британскими войсками в Ливии и Сирии, обычно запускались с реактивных самолетов.
- Вчера Джонсон заявил, что раз Украине нужна артиллерия, "мы ее предоставим".
- Ранее министр обороны Великобритании Уоллес подтверждал, что помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.
- 19 апреля США и союзники обсудили гарантии Украины: не 5-я статья НАТО, но возможность вмешаться.
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