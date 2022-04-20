Великобритания планирует вооружить Украину ракетами Brimstone

Великобритания планирует передать Вооруженным силам Украины противокорабельные ракеты, в том числе высокотехнологичные самонаводящиеся ракеты класса Brimstone. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова премьера страны Бориса Джонсона после его разговора с американским президентом Джо Байденом.

Смотрите видео: ВСУ: У нас есть отличные "Бук-М1", еще нужны норвежские ЗРК NASAMS

"Одна из систем, которую мы рассматриваем… заключается в том, чтобы суметь установить несколько Brimstone на транспортные средства, чтобы посмотреть, будет ли это работать", – сказал Джонсон.

Он также сообщил, что рассматриваются и другие варианты.

СПРАВКА. 50-килограммовая и 1,8-метровая ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля" диаметром 180 мм с кумулятивной тандемной головкой разработана международным консорциумом MDBA для британских Королевских воздушных сил. Применяются против быстро движущихся наземных и морских целей. Дальность поражения: Brimstone I – более 20 км с самолетов, 12 км с вертолетов; Brimstone II – свыше 60 км и 40 км соответственно. Максимальная скорость – сверхзвуковая (~450 м/с). Стоимость одной – около $150 000. Идут испытания Brimstone III.

Ракеты Brimstone применялись британскими войсками в Ливии и Сирии, обычно запускались с реактивных самолетов.

Вчера Джонсон заявил, что раз Украине нужна артиллерия, "мы ее предоставим".

Ранее министр обороны Великобритании Уоллес подтверждал, что помощь летальным оружием Украине будет включать артиллерию большей дальности, боеприпасы и зенитное оружие.

19 апреля США и союзники обсудили гарантии Украины: не 5-я статья НАТО, но возможность вмешаться.

Читайте также: Больше оружия Украине. О чем президент США говорил с мировыми лидерами

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.