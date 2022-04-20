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Зенитчики ВСУ: У нас есть отличные Бук-М1, еще нужны норвежские ЗРК NASAMS – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 04:35
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В условиях войны с Россией украинским военным для борьбы с воздушными целями нужен ЗРК NASAMS. Об этом сообщил замначальника зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Андрейчук.

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Сейчас украинские ПВО используют Бук-М1 – зенитно-ракетный комплекс малой дальности (до 40 км).

По словам Андрейчука, Бук-М1 зарекомендовал себя эффективным комплексом в борьбе с авиацией и крылатыми ракетами противника.

"Недаром его производитель в России продолжает модернизацию этой линейки вооружения до Бук-М2 и Бук-М3", – отметил замначальника зенитных ракетных войск ВС ВСУ.

Андрейчук подчеркнул, что несмотря на то, что Бук-М1 не такой дальнобойный как С-300, но он мобильный и имеет высокую ступень реализации огневых задач по уничтожению воздушных целей.

Его самоходная огневая установка способна действовать автономно, из позиций в засаде, что в нынешних условиях войны очень важно.

"В то же время наши резервы не бесконечны – как техники, так и зенитных управляемых ракет. На замену Бук-М1 лучше всего подошел бы мобильный зенитно-ракетный комплекс норвежско-американского производства NASAMS с ракетами AIM-120 Amraam на вооружении. Именно это нам нужно в нынешних условиях", – сказал замначальника зенитных ракетных войск ВС ВСУ.

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Наталия Медведева
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