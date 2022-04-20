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Закончится ли оружие у США (нет). Рассказывает чиновник, отвечающий за поставки Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 03:50
Закончится ли оружие у США (нет). Рассказывает чиновник, отвечающий за поставки Украине - Фото
Вертолет AH-64E Apache Guardian (Фото: Пентагон)

Соединенные Штаты используют три основных источника для оказания военной помощи Украине: президентская помощь, инициатива содействия безопасности и иностранное военное финансирование. Об этом рассказал чиновник, отвечающий за поставки Украине, передает Минобороны США.

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Военная помощь Украине осуществляется через Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

Миссия агентства широка: от поставок оружия и наращивания институционального потенциала до международной военной подготовки и образования и гуманитарной помощи.

По словам чиновника, с начала вторжения и по состоянию на 1 апреля DSCA выделило $2,3 млрд президентской помощи Украине в области безопасности и $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

Термин "президентская помощь" используется, когда президент разрешает изъять военную технику из существующих военных запасов США.

Механизм предоставления США президентской военной помощи Украине:

- В сотрудничестве с украинцами и Европейским командованием США разрабатывается список необходимых вооружений, который отправляют в ​​Пентагон. Координация запасов и поставок производится с союзниками и партнерами.

- Принимается решение о том, сможет ли промышленная база США со временем пополнить эти запасы.

- DSCA передает список военным ведомствам, чтобы определить, есть ли у них запасы.

- Военные ведомства предоставляют информацию о том, как на боеготовность повлияет изъятие этой техники из запасов США.

- Председатель объединенного комитета начальников штабов дает свои рекомендации, а затем министру обороны направляется меморандум для утверждения им плана военной помощи.

- Формируется пакет требований. В этот момент президент руководит военной помощью.

- Секретарь Госдепартамента подписывает меморандум, предписывающий Министерству обороны выполнить план военной помощи, а затем DSCA издает приказ о выполнении.

Вся эта длинная цепочка действий сейчас выполняется за 48–72 часа – по словам чиновника Пентагона, это беспрецедентная скорость.

Еще одна форма помощи в области безопасности – Инициатива содействия безопасности Украины.

По словам чиновника, для этого процесса Пентагон уведомляет Конгресс о том, как он намерен использовать деньги – это обычно делается путем заключения контрактов на новые закупки, поэтому сроки могут быть немного длиннее.

Еще один источник финансирования помощи Украине в сфере безопасности – иностранное военное финансирование, которое находится в ведении Государственного департамента США.

Этот метод используется для новых закупок, а также дает возможность покупать вооружение из собственных запасов Пентагона, сказал чиновник, добавив, что этот вид помощи предназначен для более долгосрочных потребностей.

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Наталия Медведева
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военная помощь пентагон
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