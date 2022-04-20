Закончится ли оружие у США (нет). Рассказывает чиновник, отвечающий за поставки Украине
Соединенные Штаты используют три основных источника для оказания военной помощи Украине: президентская помощь, инициатива содействия безопасности и иностранное военное финансирование. Об этом рассказал чиновник, отвечающий за поставки Украине, передает Минобороны США.
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Военная помощь Украине осуществляется через Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).
Миссия агентства широка: от поставок оружия и наращивания институционального потенциала до международной военной подготовки и образования и гуманитарной помощи.
По словам чиновника, с начала вторжения и по состоянию на 1 апреля DSCA выделило $2,3 млрд президентской помощи Украине в области безопасности и $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности Украины.
Термин "президентская помощь" используется, когда президент разрешает изъять военную технику из существующих военных запасов США.
Механизм предоставления США президентской военной помощи Украине:
- В сотрудничестве с украинцами и Европейским командованием США разрабатывается список необходимых вооружений, который отправляют в Пентагон. Координация запасов и поставок производится с союзниками и партнерами.
- Принимается решение о том, сможет ли промышленная база США со временем пополнить эти запасы.
- DSCA передает список военным ведомствам, чтобы определить, есть ли у них запасы.
- Военные ведомства предоставляют информацию о том, как на боеготовность повлияет изъятие этой техники из запасов США.
- Председатель объединенного комитета начальников штабов дает свои рекомендации, а затем министру обороны направляется меморандум для утверждения им плана военной помощи.
- Формируется пакет требований. В этот момент президент руководит военной помощью.
- Секретарь Госдепартамента подписывает меморандум, предписывающий Министерству обороны выполнить план военной помощи, а затем DSCA издает приказ о выполнении.
Вся эта длинная цепочка действий сейчас выполняется за 48–72 часа – по словам чиновника Пентагона, это беспрецедентная скорость.
Еще одна форма помощи в области безопасности – Инициатива содействия безопасности Украины.
По словам чиновника, для этого процесса Пентагон уведомляет Конгресс о том, как он намерен использовать деньги – это обычно делается путем заключения контрактов на новые закупки, поэтому сроки могут быть немного длиннее.
Еще один источник финансирования помощи Украине в сфере безопасности – иностранное военное финансирование, которое находится в ведении Государственного департамента США.
Этот метод используется для новых закупок, а также дает возможность покупать вооружение из собственных запасов Пентагона, сказал чиновник, добавив, что этот вид помощи предназначен для более долгосрочных потребностей.
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