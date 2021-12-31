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Новые власти Германии против продажи оружия Украине: боятся эскалации, только дипломатия

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 09:49
Новые власти Германии против продажи оружия Украине: боятся эскалации, только дипломатия - Фото
Анналена Бербок (Фото – EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине. Об этом она заявила dpa, текст интервью размещен на сайте МИД ФРГ.

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Бербок, комментируя заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который не исключил поставки оборонного оружия Украине, уклонилась от прямого ответа на вопрос: "Возможны ли такие поставки?"

"G7–государства, а также Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будет иметь огромные политические и экономические последствия для России. Но теперь задача – не допустить дальнейшей эскалации", – сказала глава МИД Германии.

На уточняющий вопрос, значит ли это отказ от любых поставок оружия Украине, министр ответила: "Дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности".

Бербок подчеркнула, что "это можно сделать только дипломатическим путем" – в нормандском формате, на Совете НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ. 

Александр Матвиенко
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агрессия России Германия геополитика оружие вторжение оборонное оружие Анналена Бербок
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