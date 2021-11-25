Северный поток-2, оружие, без резких изменений. Кулеба оценил новую коалицию в Германии

Украина не ждет резких изменений в политике Германии после формирования новой коалиции в Бундестаге и намерена общаться с будущим правительством о предоставлении Украине оружия и российско-немецком газопроводе Северный поток-2. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, не стоит ожидать сильных корректировок политики, поскольку "Германия – страна последовательная".

"Мы не ожидаем никаких радикальных изменений или корректировок немецкой внешней политики по Украине. Коалиционное соглашение это подтверждает", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в коалиционном соглашении прописана поддержка территориальной целостности Украины. Кроме того, в нем закреплена поддержка евроинтеграционных стремлений Украины. Кулеба рад, что эта формулировка есть, поскольку украинские дипломаты добивались ее закрепления долгой работой с немецкими партнерами.

В целом глава МИД сказал, что позитивно оценивает те части коалиционного соглашения, которые посвящены Украине и России. По его словам, формулировки по РФ "очень четкие".

При этом он "сдержанно" оценил часть, "посвященную геополитическим энергетическим проектам в Европе". Министр объяснил, что хотел бы видеть более четкие формулировки по Северному потоку-2.

"Но мы понимаем, что коалиционное соглашение – это определенный компромисс, мы будем и дальше работать с немецкими партнерами, новым правительством Германии по Северному потоку-2", – сказал он.

Глава МИД отметил, что Украина будет общаться с Германией и по вопросу предоставления оружия.

"Наша позиция неизменна – мы не видим препятствий для поставок оружия и укрепления обороноспособности Украины из любой страны мира. Нет никаких правовых, моральных или политических ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом", – заявил министр.

Кулеба также отметил, что до парламентских выборов в Германии общался с возможным новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, тогда она была еще в статусе кандидата в канцлеры. "Буду рад продолжить общение с ней или любым другим главой немецкого МИД", – сказал министр.

Читайте также: "Держит линию Меркель". Канцлером Германии станет Олаф Шольц: что это меняет для Украины

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.