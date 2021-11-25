Северный поток-2, оружие, без резких изменений. Кулеба оценил новую коалицию в Германии
Украина не ждет резких изменений в политике Германии после формирования новой коалиции в Бундестаге и намерена общаться с будущим правительством о предоставлении Украине оружия и российско-немецком газопроводе Северный поток-2. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.
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По его словам, не стоит ожидать сильных корректировок политики, поскольку "Германия – страна последовательная".
"Мы не ожидаем никаких радикальных изменений или корректировок немецкой внешней политики по Украине. Коалиционное соглашение это подтверждает", – сказал Кулеба.
Он отметил, что в коалиционном соглашении прописана поддержка территориальной целостности Украины. Кроме того, в нем закреплена поддержка евроинтеграционных стремлений Украины. Кулеба рад, что эта формулировка есть, поскольку украинские дипломаты добивались ее закрепления долгой работой с немецкими партнерами.
В целом глава МИД сказал, что позитивно оценивает те части коалиционного соглашения, которые посвящены Украине и России. По его словам, формулировки по РФ "очень четкие".
При этом он "сдержанно" оценил часть, "посвященную геополитическим энергетическим проектам в Европе". Министр объяснил, что хотел бы видеть более четкие формулировки по Северному потоку-2.
"Но мы понимаем, что коалиционное соглашение – это определенный компромисс, мы будем и дальше работать с немецкими партнерами, новым правительством Германии по Северному потоку-2", – сказал он.
Глава МИД отметил, что Украина будет общаться с Германией и по вопросу предоставления оружия.
"Наша позиция неизменна – мы не видим препятствий для поставок оружия и укрепления обороноспособности Украины из любой страны мира. Нет никаких правовых, моральных или политических ограничений для этого. Будем общаться с новым немецким правительством и об этом", – заявил министр.
Кулеба также отметил, что до парламентских выборов в Германии общался с возможным новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, тогда она была еще в статусе кандидата в канцлеры. "Буду рад продолжить общение с ней или любым другим главой немецкого МИД", – сказал министр.
- Парламентские выборы прошли в Германии 26 сентября. Их выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил 24,1%, партия Союз-90/Зеленые – 14,8%, СвДП – 11,5%.
- После выборов Кулеба заявлял, что для Украины важен состав будущей коалиции. Он отмечал, что по всем возможным комбинациям коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений.
- 24 ноября в Германии договорились о создании новой коалиции из трех партий: СДПГ, Зеленые и СвДП. Новым канцлером должен стать Олаф Шольц, который считает, что ЕС еще не завершил процесс интеграции балканских стран, а потому пока не готов принять в свой состав Украину.
- Главой МИД должна стать лидер Зеленых Анналена Бербок. Она выступает против запуска газопровода Северный поток-2. С этим проектом она связывает взлет цен на газ в Европе, и считает, что РФ использует газ как средство шантажа. Другой лидер Зеленых Роберт Хабек выступал весной за предоставление Украине оборонительного оружия.
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