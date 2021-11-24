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В Германии создана коалиция. Что изменится для Украины и кто в новом правительстве: список

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 16:49
В Германии создана коалиция. Что изменится для Украины и кто в новом правительстве: список - Фото
Олаф Шольц объявляет о создании коалиции в Бундестаге (скриншот с видео)

В Германии три партии создали коалицию. Новое правительство сформируют Свободная демократическая партия (СвДП), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Зеленые, о чем их лидеры объявили на пресс-конференции в Берлине. 

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Переговоры о создании коалиции в Бундестаге продолжались почти два месяца. По договоренности, новым канцлером ФРГ 6 декабря должен быть избран кандидат от СДПГ Олаф Шольц.

 

Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL)

Партия ныне и.о. канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС ушла в оппозицию впервые с 2005 года.

Итоги выборов и последующие переговоры

Парламентские выборы прошли в Германии 26 сентября. С небольшим перевесом их выиграла СДПГ, набрав 25,7% голосов. Блок ХДС/ХСС получил голоса 24,1% избирателей, партия Союз-90/Зеленые – 14,8%, СвДП – 11,5%, Альтернатива для Германии – 10,3%. Партия Die Link не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, но все же получит представительство в парламенте, поскольку три ее кандидата победили в одномандатных округах.

После подведения итогов выборов начались межпартийные переговоры о формировании парламентской коалиции. До окончания переговоров обязанности канцлера продолжала исполнять Меркель.

По сообщению Bild, 24 ноября около 02:00 ночи для участников переговоров заказывали доставку пиццы, а утром с 11:00 переговоры возобновились. 

Распределение портфелей

Коалиционное соглашение предусматривает распределение министерских портфелей среди представителей вошедших в коалицию партий. 

Как распределились министерства (по данным Bild, список дополняется): 

  1. Канцлер – Олаф Шольц (лидер СДПГ)
  2. Министр по особым делам и руководитель канцелярии -  СДПГ 
  3. Министерство внутренних дел – СДПГ
  4. Министерство иностранных дел – Анналена Бербок (сопредседатель партии Зеленых)  
  5. Министерство финансов - Кристиан Линднер (лидер СвДП).
  6. Министерство обороны  - СДПГ
  7. Министерство строительства и жилья – СДПГ
  8. Министерство труда и социальных вопросов  - Хубертус Хайль (СДПГ)
  9. Министерство здравоохранения – СДПГ
  10. Министерство экономического сотрудничества и развития – СДПГ
  11. Министерство экономики и климата – Роберт Хабек (сопредседатель партии Зеленых), он же занимает пост вице-канцлера
  12. Министерство по делам по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи  - Зеленые
  13. Министерство продовольствия и сельского хозяйства  - Зеленые
  14. Министерство охраны окружающей среды  - Зеленые
  15. Министерство юстиции - Марко Бушманн (СвДП)
  16. Министерство транспорта  - Фолькер Виссинг (СвДП)
  17. Министерство исследований и образования  - СвДП

Что это значит для Украины

Глава СДПГ Шольц считает, что ЕС еще не завершил процесс интеграции стран Балканского региона, а потому пока не готов принять в свой состав Украину. "Мы обсуждаем отказ от принципа единства в определенных учреждениях, и это первое, с чем необходимо разобраться. Я думаю, что надо подтвердить близость к ЕС для Украины, и хотелось бы добавить, что пока нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – говорил Шольц.

Лидер Зеленых Бербок выступает против запуска газопровода СП-2. С этим проектом она связывает взлет цен на газ в Европе, и считает, что РФ использует газ как средство шантажа. Однако эксперты не ожидают, что мнение Зеленых принципиально повлияет на общий курс правительства в этом вопросе. 

Линднер, который возглавлял на выборах свободных демократов, напротив, в 2017 году высказывался за возвращение РФ в G7 якобы для продолжения дипломатического давления на Кремль. При этом и он утверждал, что "нельзя мириться с нарушениями международного права Россией".  

Эксперты полагают, что в целом политика Германии по Украине сохранит преемственность. Они не ожидают резких изменений ни по участию Германии в переговорах в нормандском формате, ни по чувствительной для Украины позиции правительства ФРГ по СП-2.   

  • Глава МИД Кулеба ранее отмечал, что для Украины важен состав будущей коалиции, что "по тем комбинациям, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений".

Читайте также: "По Украине есть консенсус". Как прошли выборы в Германии и чего ждать от новой власти

Сергей Бережной
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Германия Ангела Меркель бундестаг союзники олаф шольц
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