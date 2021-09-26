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Кулеба о выборах в Германии: Имя канцлера важно, но Украину больше интересует коалиция

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 23:28
Кулеба о выборах в Германии: Имя канцлера важно, но Украину больше интересует коалиция - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украино-германских отношений. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

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"Мы еще до этих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры, и донесли до них позицию Украины по ключевым вопросам", – заявил Кулеба.

По словам министра, для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях с Германией необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

"Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. По тем комбинациям, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений", – заявил министр.

Наталия Медведева
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Германия бундестаг дмитрий кулеба
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