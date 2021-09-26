Кулеба о выборах в Германии: Имя канцлера важно, но Украину больше интересует коалиция

Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украино-германских отношений. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

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"Мы еще до этих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры, и донесли до них позицию Украины по ключевым вопросам", – заявил Кулеба.

По словам министра, для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях с Германией необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

"Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. По тем комбинациям, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений", – заявил министр.

Сегодня в Германии прошли выборы в Бундестаг, канцлер Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжит занимать пост канцлера, пока не соберется первое учредительное заседание новоизбранного Бундестага. Затем она будет и.о. канцлера, пока парламент не выберет ей преемника.

По данным экзитполов, блок ХДС/ХСС и социал-демократы набрали равное количество голосов.

Наталия Медведева

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