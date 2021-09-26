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День выборов в Германии: последние рейтинги, атаки хакеров из РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 14:50
День выборов в Германии: последние рейтинги, атаки хакеров из РФ - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня в Германии проходят выборы в Бундестаг, канцлер Ангела Меркель не выдвинула кандидатуру. Она уйдет с должности после формирования нового правительства. Об этом сообщает DW.

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Меркель возглавляла правительство 16 лет в составе Христианско-демократический союз/Христианско-социалистический союз (ХДС/ХСС). Теперь она уходит. Поддержка блока слабеет в связи с внутренними конфликтами из-за будущего руководства страны. Сейчас кандидатом на должность канцлера от ХДС/ХСС является Армин Лашет

После выборов Меркель продолжит занимать пост канцлера, пока не соберется первое учредительное заседание новоизбранного Бундестага. Затем она будет и.о. канцлера, пока парламент не выберет ей преемника. 

В выборах принимает участие 47 партий. Шанс возглавить правительство есть у кандидата от СДП, ХДС/ХСС или Зеленых. По данным на 24 сентября, рейтинги фаворитов выглядели следующим образом:

- Социал-демократическая партия Германии (кандидат в канцлеры Олаф Шольц) – 25%;

- ХДС/ХСС – 23%;

- Зеленые (Анналена Бербок) – 16,5%;

- Свободная демократическая партия – 11%;

- Альтернатива для Германии – 10%;

- Левые – 6%;

Остальные партии не преодолевают порог в 5%. При этом 35% опрошенных еще не уверены, хотят ли они вообще идти голосовать, и если да, то за кого.

Голосования онлайн на выборах в Германии нет, поскольку Федеральный конституционный суд постановил, что их применение противоречит принципу публичного характера выборов. Хакерские атаки из России лишь усилили обеспокоенность из-за рисков онлайн-голосования.

В последние месяцы хакерская группа Ghostwriter атаковала немецких политиков и кандидатов в депутаты. Они пытались получить их логины и пароли, чтобы подготовиться к кампаниям по дезинформации и операциям влияния накануне выборов. Немецкая разведка связывает этих хакеров с Главным управлением разведки России. А представитель МИД Германии Андреа Сассе прямо сказала: "Федеральное правительство настоятельно призывает власти России немедленно прекратить эту незаконную деятельность в Интернете". 

Из-за возможных разногласий между количеством избранных мажоритарщиков и итогов голосования по партийным спискам точно предусмотреть численность будущего парламента тяжело. Минимальное кол-во мандатов – 598, нынешний Бундестаг насчитывает 709 законодателей. Следующий созыв может увеличиться до 800-900 парламентариев. 

  • В августе 2021 года сообщалось, что депутаты, чиновники, а также стратеги партии Меркель связывают падение рейтингов со "слабой" кандидатурой Лашета на пост нового главы правительства.
  • ХДС начал терять поддержку избирателей после наводнений и неудачной реакции на них нового лидера партии в лице Лашета.
  • 29 августа стало известно, что СДП обходит по популярности блок ХДС/ХСС.

Читайте также: Германия в преддверии самых непредсказуемых выборов. Что будет со страной после Меркель

Владислав Сердюк
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выборы в Бундестаг Германия Ангела Меркель хдс/хсс СДП
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