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Топ-кандидаты на пост канцлера ФРГ: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 20:40
Топ-кандидаты на пост канцлера ФРГ: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшее время - Фото
Лашет, Бербок и Шольц (Скриншот из видео)

Кандидаты на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет и Социал-демократической партии Олаф Шольц заявили, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС. Об этом они сказали во время дебатов о национальной безопасности и международной политике.

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Глава СДП считает, что сейчас ЕС не завершил процесс интеграции стран балканского региона – именно поэтому Евросоюз пока не готов принять Украину в состав.

"Мы говорили об отказе от принципа единства в определенных учреждениях и это первое, с чем необходимо разобраться. Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединится к НАТО", – сказал Шольц.

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По словам Лашета, в отношении Украины он разделяет позицию Шольца – следующая задача для ЕС состоит в том, чтобы включить в свой состав страны Балкан.

"И потом, в теории, есть перспектива и для Украины. Вы можете легко пообещать (Украине – ред.) членство в ЕС и сказать, что они могут стать членами, но реальность в данный момент другая. Если Европа хочет работать и функционировать, то организация должна быть построена таким образом, чтобы закон был применим везде. Здесь – в Берлине и до самой восточной Украины, и до самой маленькой директивы. Я не вижу этого сейчас, чтобы ЕС был в состоянии добавить такую большую страну как Украина", – сказал Лашет.

Лашет выступил против поставок оружия Германией Украине – он заявил, что Берлин таким образом потеряет нейтралитет в отношениях Украины и России. Кроме того, по его мнению, такой шаг дискредитирует позицию ФРГ как члена нормандского формата и минского процесса.

Кандидат от партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок отметила, что Германия могла бы помочь Украине с разминированием на Донбассе: "Это меньшее, что Федеративная Республика Германия могла бы сделать".

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность канцлера Германии с рядом вопросов, касающихся перспектив членства Украины в Евросоюзе.

Станислав Стороженко
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