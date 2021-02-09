Глава топ-партии Германии: Мы должны открыть Украине европейскую перспективу

Украине нужно открыть перспективу членства в Евросоюзе. Об этом немецкому изданию Internationale Politik заявил Армин Лашет, лидер крупнейшей партии Германии – Христианско-демократического союза.

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Отвечая на вопрос, "должна ли Украина иметь перспективу (на вступление в ЕС)", политик сказал, что "в настоящее время этот вопрос не стоит". Но далее объяснил: "Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и должны поддержать Украину на ее трудном пути, а также открыть ей европерспективу".

Лашет также подчеркнул: у стран западных Балкан "есть четкая перспектива присоединения" к ЕС, но вот Турция "все больше и больше отходит от принципов верховенства права ЕС".

Партийный преемник Ангелы Меркель выступает за сотрудничество с путинской Россией и запуск ее газопровода СП-2 в Европу. При этом "мы должны гарантировать геополитические интересы Украины", отмечает он.

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На вопрос о том, что его называют "пророссийским" политиком, Лашет ответил, что это "чушь" и "низкопробные ярлыки". "Если этот термин предполагает, что речь идет о понимании ревизионистской внешней политики РФ или даже о нарушении международного права, тогда ясно, что он никоим образом не описывает мою позицию", – подчеркнул 59-летний глава ХДС и добавил, что "с детства за Запад".

Он заявил, что критикует Россию за захват Крыма и войну на Донбассе, отравление оппозиционера Алексея Навального и его посадку, а также выступает за санкции против нее.

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил Громадське Радіо, что заявление Лашета – "первая чрезвычайно обнадеживающая ласточка", потому что до сих пор никто из влиятельных членов ХДС, не говоря уже о лидерах партии, не использовал так открыто термин "европейская перспектива".

Дипломат подчеркнул, что Украине мало просто соседства с ЕС в формате Восточного партнерства, и теперь нужно усиленно работать, чтобы заручиться поддержкой истеблишмента Германии.

16 января 2021-го в Германии выбрали преемника Ангелы Меркель на посту главы партии: он поддерживает Северный поток-2 и говорит, что ФРГ "идет правильным курсом, закупая газ у России".

Евгений Пилипенко

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