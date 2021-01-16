В Германии выбрали преемника Меркель на посту главы партии. Он может стать новым канцлером

На съезде Христианско-демократической партии Германии, к которой относится канцлер Ангела Меркель, был выбран новый лидер политсилы – Армин Лашет. Об этом пишет Bild.

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Сообщается, что голосование прошло в два тура – борьба шла между Лашетом и Фридрихом Мерцом. Избранный глава ХДС получил 521 голосов, Мерц – 466.

DW отмечает, что Лашет является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от ХДС на будущих сентябрьских выборах в Бундестаг.

Станислав Стороженко

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