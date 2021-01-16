В Германии выбрали преемника Меркель на посту главы партии. Он может стать новым канцлером
16.01.2021, 12:56
Армин Лашет и Ангела Меркель (фото - armin-laschet.de)
На съезде Христианско-демократической партии Германии, к которой относится канцлер Ангела Меркель, был выбран новый лидер политсилы – Армин Лашет. Об этом пишет Bild.
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Сообщается, что голосование прошло в два тура – борьба шла между Лашетом и Фридрихом Мерцом. Избранный глава ХДС получил 521 голосов, Мерц – 466.
DW отмечает, что Лашет является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от ХДС на будущих сентябрьских выборах в Бундестаг.
- В декабре 2018 года на посту лидера ХДС Меркель сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ее называли преемницей Меркель и на должности канцлера Германии. 10 февраля 2020 года Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет претендовать на должность канцлера и подаст в отставку с поста председателя ХДС.
- В канун Нового года Меркель записала свое последнее новогоднее обращение в качестве канцлера Германии, заявив, что больше не будет баллотироваться на этот пост.
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