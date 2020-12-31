Самый трудный год. Меркель записала последнее новогоднее обращение в качестве канцлера

Ангела Меркель записала свое последнее новогоднее обращение в качестве канцлера Германии, заявив, что больше не будет баллотироваться на этот пост. Об этом пишет DW.

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В своем обращении она назвала 2020 год самым трудным за 15 лет ее пребывания в должности канцлера.

"Я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю: никогда ранее за последние 15 лет не было года более тяжелого, чем тот, который подходит к концу", - отметила Меркель.

По ее словам, "несмотря на все опасения и даже недоверие", немецкий народ никогда не ждал с такой надеждой предстоящего нового года.

10 февраля этого года сообщалось, что протеже Меркель и лидер консервативных христианских демократов (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ на выборах в 2021 году.

Станислав Стороженко

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