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Самый трудный год. Меркель записала последнее новогоднее обращение в качестве канцлера

31.12.2020, 10:51
Самый трудный год. Меркель записала последнее новогоднее обращение в качестве канцлера - Фото
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Ангела Меркель записала свое последнее новогоднее обращение в качестве канцлера Германии, заявив, что больше не будет баллотироваться на этот пост. Об этом пишет DW.

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В своем обращении она назвала 2020 год самым трудным за 15 лет ее пребывания в должности канцлера. 

"Я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю: никогда ранее за последние 15 лет не было года более тяжелого, чем тот, который подходит к концу", - отметила Меркель.

По ее словам, "несмотря на все опасения и даже недоверие", немецкий народ никогда не ждал с такой надеждой предстоящего нового года.

Станислав Стороженко
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Германия ФРГ канцлер новогоднее обращение парламентские выборы в германии

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