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Протеже Меркель откажется от канцлерских амбиций - Reuters

Протеже Меркель откажется от канцлерских амбиций - Reuters - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель (фото - ЕРА)
10.02.2020, 11:45

Действующий канцлер хочет, чтобы Аннегрет Крамп-Карренбауэр оставалась министром обороны Германии

Протеже германского канцлера Ангелы Меркель и лидер консервативных христианских демократов (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ на выборах в 2021 году. Об этом со ссылкой на источник в Христианско-демократическом союзе Германии пишет Reuters.

Сегодня, 10 февраля, Крамп-Карренбауэр якобы заявила руководителям партии, что откажется от поста председателя ХДС и от своих канцлерских амбиций. Причина, по словам источника, в том, что она убеждена - обе позиции должен совмещать один человек.

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СПРАВКА. 67-летняя Крамп-Карренбауэр в ХДС c 1981 года. В университете изучала политические науки и юриспруденцию. Была премьером земли Саар, в 2018-м - генсеком ХДС, затем избрана председателем ХДС. C июля 2019-го - глава Минобороны ФРГ. После атаки россиян на корабли ВМС Украины в Черном море предложила закрыть порты Запада для кораблей РФ из Азовского моря, пока Россия блокирует вход украинских кораблей в Азов. Замужем за инженером, воспитывает троих детей.

  • 57-летняя Крамп-Карренбауэр выиграла внутрипартийное голосование в декабре 2018 года и сменила Меркель на посту лидера ХДС.
  • В 2019-м она призвала ХДС поддержать ее видение развития ФРГ, заявив, что "или давайте все сейчас и закончим". Ее в целом поддержали.
  • Крамп-Карренбауэр испытывает проблемы с партийной поддержкой в восточной земле Тюрингия.
  • Ее соперники за лидерство в партии - экс-бизнесмен Фридрих Мерц и нынешний министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан.

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Ангела Меркель канцлер Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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