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12.05.2019, 07:56

Преемница Меркель сказала, будет ли претендовать на пост канцлера

Преемница Меркель сказала, будет ли претендовать на пост канцлера - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - EPA)

Преемница канцлера заявила, что не планирует возглавлять правительство Германии до 2021 года

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Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, не планирует занимать пост канцлера до официального окончания ее срока полномочий в 2021 году. Об этом она заявила в интервью Welt am Sonntag.

"Канцлер и правительство были избраны на весь срок полномочий, и граждане справедливо ожидают, что они серьезно относятся к обязательствам, вытекающим из этих выборов. Поэтому я исключаю, что буду прилагать усилия для бессмысленных изменений", - отметила глава ХДС.

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9 декабря 2018 года Крамп-Карренбауэр заявила, что Меркель должна сохранить свою должность до 2021 года.

7 декабря лидером партии Христианско-демократический союз Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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Теги: Германия, Ангела Меркель, Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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