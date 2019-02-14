Не всем сердцем. Глава партии Меркель поддержала Северный поток-2

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото — ЕРА)

Председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заменила на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, поддержала сторонников строительства российского газопровода Северный поток-2. Об этом политик заявила в интервью изданию Internationale Politik, передает Deutsche Welle.

"Северный поток-2 для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад ", - сказала она.

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Крамп-Карренбауэр раскритиковала США за угрозы ввести санкции. Она добавила, что Германия "занимается диверсификацией" поставок газа и имеет альтернативные источники поставок.

"Вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдан. Сейчас мы строим и СПГ-терминалы - возможно, для американского сжиженного газа (...) Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика", - уточнила глава ХДС.

Политик также вспомнила, что Берлин поддерживал экономические отношения с Москвой даже на пике холодной войны. Она добавила, что Германия учтет интересы "своих европейских соседей".

Европейский союз заключил предварительное соглашение о новых правилах регулирования газопроводов третьих страны, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии. Как отмечает Reuters, соглашение, вероятно, затормозит реализацию Северного потока-2, но все равно его не остановит.

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