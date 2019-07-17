Новым министром обороны Германии станет соратница Меркель

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - facebook.com/pg/Annegret.KrampKarrenbauer)

Новым министром обороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает Deutche Welle.

Она заменит на посту главы Минобороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, которая ранее была избрана председательницей Европейской комиссии. Последняя официально покинет пост министра обороны ФРГ сегодня, 17 июля.

Решение о назначении на эту должность Крамп-Карренбауэр приняли после совещания в президиуме Христианско-демократического союза, а затем его подтвердил представитель правительства Германии Штеффе Зайберт.

10 июля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы. 16 июля она была избрана главой Еврокомиссии, ее кандидатуру поддержали 383 депутата.

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