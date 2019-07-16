Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен (фото - EPA)

В Страсбурге депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает BBC.

"На основании результатов голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - заявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания председателем Еврокомиссии нужно было получить 374 голоса при тайном голосовании. Урсулу фон дер Ляйен поддержали 383 депутата.

"Это большая ответственность, и моя работа начинается уже сейчас, - сказала г-жа фон дер Лайен в речи сразу после голосования. - Давайте работать вместе конструктивно".

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10 июля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы. По ее словам, Кремль не прощает слабостей. Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву. Также она отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев", и решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

В обращении к Европарламенту она заявила, что внешнеполитические решения ЕС должны приниматься квалифицированным большинством.