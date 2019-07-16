Преемница Юнкера сказала, как должны приниматься важные решения

Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к Европарламенту с просьбой утвердить ее президентом Европейской комиссии, заявила, что внешнеполитические решения ЕС должны приниматься квалифицированным большинством. Об этом сообщает Европейская правда.

"ЕС должен действовать быстро. И вот почему мы должны набраться мужества, чтобы принимать внешнеполитические решения квалифицированным большинством", - сказала она, что вызвало бурную реакцию среди депутатов.

По ее словам, "краеугольным камнем обороны всегда будет НАТО". Лиссабонский договор не предусматривает других механизмов голосования за принятие санкций, кроме достижения консенсуса.

Фон дер Ляен, которую выдвинули лидеры ЕС, нуждается в поддержке абсолютного большинства депутатов Европарламента, это 374 голоса при тайном голосовании. Голосование назначено на 19:00, однако уверенности в ее утверждении нет.

"Фон дер Ляен пока может твердо рассчитывать только на поддержку своей правоцентристской Европейской народной партии, которая контролирует 182 места в парламенте", - уточняется в сообщении.

Депутаты Европарламента, которые входят в группу Зеленые, заявили, что будут голосовать против ее кандидатуры.

"Если фон дер Ляен изберут, она станет первой в истории женщиной во главе комиссии и первой немкой за более полвека. В среду она уйдет в отставку с должности министра обороны Германии", - отмечается в сообщении.

10 июля 2019 года Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы.

Читайте также: Урсула фон дер Ляйнен во главе Еврокомиссии: решение или проблема