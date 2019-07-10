С Кремлем надо говорить с позиции силы - фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Фото: Getty Images

Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы. Об этом заявила в Европарламенте кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

По ее словам, Кремль не прощает слабостей. Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Помимо российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

2 июля главы государств и правительств ЕС предложилил пост президента Еврокомиссии немецком политику Урсуле фон дер Ляйен, которая занимает должность министра обороны Германии.