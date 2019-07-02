Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 20:59

Европа согласовала кандидатов на руководящие посты в ЕС: список

Европа согласовала кандидатов на руководящие посты в ЕС: список - Фото
Фото: Flickr Европарламента

В Евросоюзе приняли "пакетное" решение по кандидатурам на руководящие посты в европейском правительстве

Главы государств и правительств ЕС достигли компромисса вокруг "пакетного" решения по назначению руководителей ключевых европейских институтов. Информация об этом опубликована на сайте Европейского Совета.

Пост президента Еврокомиссии предложен немецком политику Урсуле фон дер Ляйен, которая до этого занимала должность министра обороны Германии.

Должность президента Европейского Совета предложили представителю Бельгии и премьер-министру этой страны с 2014 года Шарлю Мишелю.

На пост высокого представителя ЕС, руководителя Службы внешних действий лидеры ЕС выдвинули Жозефа Борелли Фонтеллеса.

Должность председателя Европейского Центробанка предложена Кристин Лагард.

30 июня сообщалось, что из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит Вебер, после чего заметно повысились шансы на победу у Франса Тиммерманса.

Читайте также: Саммит приостановили. Лидеры ЕС не выбрали главу Еврокомиссии

Отправить:
Распечатать:
Теги: еврокомиссия, евросовет, саммит ес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 