Европа согласовала кандидатов на руководящие посты в ЕС: список

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Главы государств и правительств ЕС достигли компромисса вокруг "пакетного" решения по назначению руководителей ключевых европейских институтов. Информация об этом опубликована на сайте Европейского Совета.

Пост президента Еврокомиссии предложен немецком политику Урсуле фон дер Ляйен, которая до этого занимала должность министра обороны Германии.

Должность президента Европейского Совета предложили представителю Бельгии и премьер-министру этой страны с 2014 года Шарлю Мишелю.

На пост высокого представителя ЕС, руководителя Службы внешних действий лидеры ЕС выдвинули Жозефа Борелли Фонтеллеса.

Должность председателя Европейского Центробанка предложена Кристин Лагард.

30 июня сообщалось, что из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит Вебер, после чего заметно повысились шансы на победу у Франса Тиммерманса.

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