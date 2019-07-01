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01.07.2019, 06:35

Саммит приостановили. Лидеры ЕС не выбрали главу Еврокомиссии

Саммит приостановили. Лидеры ЕС не выбрали главу Еврокомиссии - Фото
Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Согласование кандидатуры нового главы Еврокомиссии на внеочередном саммите ЕС закончилось ничем

Председатель Евросовета Дональд Туск в ночь на понедельник, 1 июля, был вынужден прервать консультации о согласовании кандидатуры нового главы Еврокомиссии в связи с невозможностью достичь согласия по поводу ни одной из предложенных кандидатур. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Утром в понедельник он провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе глав государств и правительств, после чего согласование продолжилось в расширенном составе.

Причиной сложностей стало, как отмечает агентство Reuters, сопротивление стран Вышеградской группы (Польши, Венгрии, Словакии и Чехии), отвергнувших кандидатуру нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Кандидатуру Тиммерманса в качестве компромиссной фигуры в конечном итоге одобрили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным источников Reuters, Туск, увидев, что Тиммерманс не набирает должной поддержки, предложил еще три имени, в том числе и президента Всемирного банка (ВБ) Кристалину Георгиеву, ни одно из которых, впрочем, не вызвало массовой поддержки. 

"На этом саммите главам государств и правительств стран ЕС предстоит не только определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но и решить, кто станет новым председателем Европейского совета и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности", - отмечается в сообщении.

30 июня сообщалось, что из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит Вебер, после чего заметно повысились шансы на победу у Тиммерманса.

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Теги: Донадьд Туск, Макрон Эмманюэль, Ангела Меркель, выборы, глава еврокомиссии
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