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30.06.2019, 15:29

Возросли шансы Франса Тиммерманса возглавить Еврокомиссию

Возросли шансы Франса Тиммерманса возглавить Еврокомиссию - Фото
Здание Европарламента (фото — EU 2018.European Parliament)

Из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит, немец Манфред Вебер, после чего заметно повысились шансы на победу у голландца Франса Тиммерманса

За несколько часов до открывающегося вечером в воскресенье, 30 июня, внеочередного саммита ЕС председатель Евросовета Дональд Туск провел целый ряд интенсивных переговоров с целью согласовать кандидатуру нового председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В первой половине дня Туск встретился в Брюсселе с представителями либеральной фракции в Европарламенте и с премьер-министром Испании - социалистом Педро Санчесом. Затем последовали встречи с представителями всех фракций Европарламента и его председателем Антонио Таяни.

На этом саммите главам государств и правительств стран ЕС предстоит не только определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, но и решить, кто станет новым председателем Евросовета и верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности.

До сих пор фаворитом на пост главы Еврокомиссии считался член Христианско-социального союза Манфред Вебер, поскольку его Европейская народная партия вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и другие либеральные главы правительств категорически против Вебера.

В результате значительно выросли шансы на победу у нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса. 

28 мая действующий глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что главы большинства фракций парламента договорились приложить усилия для того, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, который будет предложен именно его фракциями.

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Теги: Донадьд Туск, Антонио Таяни, выборы, Жан-Клод Юнкер
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