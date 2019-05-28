В парламенте ЕС сказали, кого хотят видеть главой Еврокомиссии

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Европарламент намерен приложить усилия к тому, чтобы председателем Еврокомиссии стал один из кандидатов, предложенных его фракциями. Об этом договорились главы большинства фракций Парламента ЕС, сообщил его действующий председатель Антонио Таяни во вторник, 28 мая, в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

Против выступил Альянс либералов и демократов за Европу.

Позднее в тот же день главы стран и правительств стран Евросоюза (Европейский совет) обсудят возможные кандидатуры на пост главы Еврокомиссии.

Согласно законодательству ЕС, Евросовет предлагает одного кандидата на эту должность, учитывая при этом результаты выборов в Европарламент. Предложенную кандидатуру должен одобрить новый состав парламента ЕС.

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В ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. "Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность", - отмечается в сообщении.

Издание напоминает, что Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: Еврокомиссию возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии, получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными главными кандидатами являются немецкий политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс и действующий комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить Еврокомиссию - у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов - 180. По итогам предыдущих выборов депутаты ЕНП занимали 216 мест.

9 мая 2019 года сообщалось, что в Европарламент от партий Польши идут пропагандисты РФ из Украины.