Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

На выборах в Европейский парламент французская правопопулистская партия Национальное объединение (бывший Нацфронт) опередила партию президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По результатам обработки почти всех бюллетеней симпатизирующая политике президента РФ Владимира Путина партия во главе с Марин Ле Пен получает 23,4% голосов.

За основанную Макроном партию Республика на марше проголосовали 22,3%, на третьем месте - Экологическая партия (13,4%).

"На прошлых выборах в Европарламент в 2014 году французские правые популисты тоже были сильнейшей партией, набрав 24,86% голосов. Политическое движение Макрона было основано уже после европейских выборов в апреле 2016 года", - отмечается в сообщении.

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня голосования в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей имели возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва.

В Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.