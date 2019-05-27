Выборы в Европарламент: объявлены результаты

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами. Об этом сообщает сайт ЕП.

Таким образом, согласно итогам голосования Европейская народная партия и социалисты, у которых было большинство в предыдущем составе ЕП, сократили свое представительство, усилили свои позиции либералы и евроскептики.

ЕНП потеряла 39 мандатов и будет представлена 178 депутатами. Фракция социалистов уменьшилась со 187 до 152 человек, лишившись 35 мест в парламенте.

Более 100 мандатов получили антиевропейские силы: группа Европа свободы и прямой демократии, в которую входят итальянское Движение 5 звезд и британские сторонники Brexit, получит 53 места.

Группа Европа наций и свободы, в которую входит партия министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, получила 55 мест. Прошлые выборы принесли им лишь 37 мест.

Также Группа зеленых/Европейский свободный альянс (Greens/EFA ) получила 67 мест (ранее было 51); Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) - 61; Конфедеративная группа Европейских объединенных левых и Нордических зеленых левых (GUE/NGL) - 39; депутаты, неприсоединившиеся к другим политсилам - семь мест.

По данным пресс-службы, отмечалась рекордная за последние 20 лет явка на выборах в Европейский парламент - в 27 странах ЕС без Великобритании - 51%, вместе с данными по явке в Соединенном Королевстве общий показатель составил от 49 до 52%.

Явка на выборах в 2014 году была 42,61%.

26 мая 2019 года в странах Европейского Союза был заключительный день выборов в Европарламент - главный законодательный орган Евросоюза. В Германии данные экзитполов показываkb лидерство блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).