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26.05.2019, 22:32

Выборы в Европарламент: данные экзитполов - инфографика

Выборы в Европарламент: данные экзитполов - инфографика - Фото
Здание Европарламента (фото — EU 2018.European Parliament)

26 мая - заключительный день выборов в Европарламент

обновлено

Сегодня, 26 мая, в странах Европейского Союза был заключительный день выборов в Европарламент - главный законодательный орган Евросоюза.

В Германии данные экзитполов показывают лидерство блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что предварительно, консервативный блок получает 28,8% процента голосов, Союз-90/зеленые - 20,6%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 15,5%. Правопопулистская Альтернатива для Германии получает 10,8%, Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия - по 5,4%, все остальные политсилы в общей сложности - 13,5%. Германию в Европарламенте представляют 96 депутатов из 751.

По данным экзитполов, во Франции больше всего голосов набирает правопопулистская партия Марин Ле Пен Национальное объединение - 24%. Второе место социологи отдают Республике на марше президента Эмманюэля Макрона - 22,5%. Партия Европа-Экология-Зеленые с 13% может занять третье место. Францию в парламенте ЕС представляют 74 депутата.

По данным социологических служб, в Австрии больше всего голосов набирает Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца - 34,5%. Второе место экзитполы отдают Социал-демократической партии Австрии - 23,5%. Правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) с 17,5% может занять третье место.

В Финляндии после подсчета 47,5% голосов избирателей лидирует Коалиционная партия, информирует министерство юстиции страны. В выборах участвует 269 кандидатов от 17 партий. Коалиционная партия набирает 20,9% (3 депутата проходят в Европарламент), Социал-демократическая партия 16,7% (3 места), Союз Зеленых 14,4% (2 места), Центристы 13,7% (2 места), Истинные финны 13,1% (2 места), Союз левых 7,4% (1 место). Финляндию в парламенте ЕС представляют 13 депутатов.

В Польше, по данным экзитополов, лидирует партия Право и Справедливость (PiS) Ярослава Качиньского - 42,4% голосов. Европейская коалиция получила 39,1% голосов. Пятипроцентный барьер преодолели также партия левого толка Весна (6,6%) и радикальная антисистемная группировка Конфедерация Корвин Браун Лирой Националисты (6,1%). По предварительным оценкам, PiS получит 24 мандата в Европарламент, Европейская коалиция - 22, а Весна и Конфедерация - по 3.

В пресс-центре Европарламента представили прогноз, основанный на предварительных результатах выборов в 11 странах Евросоюза и предвыборных оценках по остальным 17 странам.

По этим данным, Европейская народная партия, претендующая на право назначить нового главу Еврокомиссии, может получить 173 мандата (было 217), их союзники социал-демократы – 147 (было 186), в то время как для большинства нужно 376. Третьей по величине фракцией могут стать европейские либералы и сторонники Макрона - по прогнозу, они могут получить 102 мандата (у либералов было 68).

Выборы в Европарламент начались 23 мая. В течение четырех дней выборов в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей выбирают 751 депутата Европарламента нового созыва. Официальные результаты во всех государствах Евросоюза будут опубликованы после завершения последнего дня голосования.

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Теги: европарламент, выборы, экзитпол
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