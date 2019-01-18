"Мы будем скучать": в Германии призвали Британию не уходить

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото — ЕРА)

Лидер немецких консерваторов ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в пятницу вместе с соотечественниками обратилась к британцам, призвав их остаться в ЕС. Немцы не забыли, говорится в письме-обращении, как Британия приветствовала возвращение Германии в европейскую семью после Второй мировой войны, пишет Reuters.

Протеже германского канцлера Ангелы Меркель, таким образом, стала в ряд с частью немецких политиков, промышленников и артистов, которые "в последнюю минуту" обратились к Британии с призывом передумать и не выходить из ЕС в ближайшие два с небольшим месяца.

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"Без вашей великой нации этот континент не стал бы таким, как сейчас. После ужасов Второй мировой войны Британия не оставила нас. Она приветствовала Германию как суверенную нацию и европейскую державу. Нам будет не хватать легендарного британского черного юмора и походов в паб после рабочего дня ради кружки эля. Мы будем скучать по чаю с молоком, левостороннему движению и вашим рождественским пантомимам. Но больше всего на свете мы будем скучать по британцам - нашим друзьям за проливом", - пишут они в письме, опубликованном в британской газете The Times.

Британия вступила в европейский "клуб" в 1973 году.

Крамп-Карренбауэр стала лидером партии Христианско-демократический союз Германии 7 декабря 2018 года.

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