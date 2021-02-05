Глава партии Меркель Лашет: Германия идет правильным курсом, закупая газ у России

Новый глава Христианско-демократической партии Германии Армин Лашет заявил, что правительство Германии следует правильным курсом, закупая газ у России. Членом этой партии также является канцлер Ангела Меркель. Об этом сообщает Reuters.

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"На протяжение 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство Германии следует правильным курсом", – сказал он.

Помимо этого, он отметил страна не должна отказываться от строительства газопровода "Северный поток-2" из-за репрессий против российского оппозиционера Алексея Навального.

"Добродушные морализаторы и внутренние лозунги не являются внешней политикой", – считает Лашет.

Говоря о строительстве газопровода, Лашет также отметил, что правительство Германии должно гарантировать геополитические интересы Украины.

16 января на съезде Христианско-демократической партии Германии был выбран новый лидер политсилы – Лашет.

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Станислав Стороженко

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