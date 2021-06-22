Преемник Меркель: Если Россия не учтет интересы Украины – основы сделки по СП-2 не будет

Если Россия не будут придерживаться интересов Украины, то основа сделки по Северному потоку-2 "перестанет существовать". Об этом в интервью FT заявил глава Христианско-демократического союза Германии, лидером которого ранее была Ангела Меркель, Армин Лашет.

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Германия не может обойтись без Северного потока-2, однако она должна предотвратить использование газопровода как "геополитического инструмента против Украины", говорит Лашет.

"Настоящая проблема – геополитические интересы и стабильность Украины, а также стран-членов ЕС на востоке. Интересы Украины должны быть защищены", – сказал он.

По словам немецкого политика, по мере отказа от угольных электростанций и АЭС Германия будет все больше полагаться на импортный газ.

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Станислав Стороженко

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