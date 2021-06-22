UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Преемник Меркель: Если Россия не учтет интересы Украины – основы сделки по СП-2 не будет

22.06.2021, 14:17
Преемник Меркель: Если Россия не учтет интересы Украины – основы сделки по СП-2 не будет - Фото
Армин Лашет (Фото - ЕРА)

Если Россия не будут придерживаться интересов Украины, то основа сделки по Северному потоку-2 "перестанет существовать". Об этом в интервью FT заявил глава Христианско-демократического союза Германии, лидером которого ранее была Ангела МеркельАрмин Лашет.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Германия не может обойтись без Северного потока-2, однако она должна предотвратить использование газопровода как "геополитического инструмента против Украины", говорит Лашет.

"Настоящая проблема – геополитические интересы и стабильность Украины, а также стран-членов ЕС на востоке. Интересы Украины должны быть защищены", – сказал он.

По словам немецкого политика, по мере отказа от угольных электростанций и АЭС Германия будет все больше полагаться на импортный газ. 

Читайте также: В Минэнерго рассказали, как Украина будет противостоять Северному потоку-2

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Германия ЕС ФРГ Ангела Меркель энергетика рф северный поток-2 хдс армин лашет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 