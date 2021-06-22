Преемник Меркель: Если Россия не учтет интересы Украины – основы сделки по СП-2 не будет
Если Россия не будут придерживаться интересов Украины, то основа сделки по Северному потоку-2 "перестанет существовать". Об этом в интервью FT заявил глава Христианско-демократического союза Германии, лидером которого ранее была Ангела Меркель, Армин Лашет.
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Германия не может обойтись без Северного потока-2, однако она должна предотвратить использование газопровода как "геополитического инструмента против Украины", говорит Лашет.
"Настоящая проблема – геополитические интересы и стабильность Украины, а также стран-членов ЕС на востоке. Интересы Украины должны быть защищены", – сказал он.
По словам немецкого политика, по мере отказа от угольных электростанций и АЭС Германия будет все больше полагаться на импортный газ.
- В конце сентября 2021 года в Германии состоятся парламентские выборы. На начало мая у правящего альянса ХДС/ХСС и Зеленых был плюс-минус паритет по популярности.
- Соратник канцлера Меркель ратует за "улучшение отношений" с РФ и поддерживает Северный поток-2. Говорит, "Германия идет правильным курсом, закупая газ у России". При этом Лашет считает, что ЕС должен открыть Украине европерспективу.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова пойти Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину в случае реализации Северного потока-2. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может согласится обсудить компенсацию за Северный поток-2, если ей предложат переговоры.
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