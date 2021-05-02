В Германии "зеленые" опережают в опросе партию Меркель

В Германии партия "Зеленые" опережает по популярности правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), в который входит канцлер страны Ангела Меркель. Об этом говорят данные опроса социологического института Kantar по заказу издания Bild am Sonntag, сообщает DW.

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"Зеленых" готовы поддержать 27% избирателей, блок ХДС/ХСС – 24%. Социал-демократов (СДПГ), также входящих в правящую коалицию, поддерживают 15%, право-популистскую Альтернативу для Германии – 10%.

По данным опроса социологического института INSA от 27 апреля 2021 года, "зеленых" и ХДС/ХСС поддерживают по 23% избирателей, СДПГ – 16%, АдГ – 12%.

На пост канцлера от "зеленых" претендует сопредседательница партии Анналена Бербок, от ХДС/ХСС глава правительства федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет, от СДПГ – министр финансов Германии, вице-канцлер Олаф Штольц.

16 января 2021 года на съезде Христианско-демократической партии Германии был выбран новый лидер политсилы – Лашет.

5 февраля Лашет заявил, что правительство Германии идет правильным курсом, покупая газ у России.

Парламентские выборы состоятся в Германии 26 сентября 2021 года.

Денис Юдин

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