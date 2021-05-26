Правительство Германии отвергло предложение лидера Зеленых дать Украине оружие
Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ не будет поставлять Украине оружие. Так он прокомментировал призыв лидера немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберта Хабека обеспечить Украину оборонительным оружием, сообщает Die Welt.
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"Мы проводим ограничительную и ответственную политику экспорта оружия, и в отношении Украины мы не выдаем никаких разрешений на военное оружие", – заявил Зайберт.
При этом он уточнил, что говорит от имени действующего правительства.
Бывший лидер Зеленых Юрген Триттин также отверг предложение Хабека. "Экспорт оружия в Украину противоречил бы нашему принципу, согласно которому мы не экспортируем оружие в зоны боевых действий", – сказал он в комментарии RND.
Сегодня Хабек, который побывал в Киеве с визитом, заявил, что выступает за обеспечение Украины оборонительным оружием.
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