UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Правительство Германии отвергло предложение лидера Зеленых дать Украине оружие

26.05.2021, 22:01
Правительство Германии отвергло предложение лидера Зеленых дать Украине оружие - Фото
Штеффен Зайберт (Фото: EPA)

Спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ не будет поставлять Украине оружие. Так он прокомментировал призыв лидера немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберта Хабека обеспечить Украину оборонительным оружием, сообщает Die Welt.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы проводим ограничительную и ответственную политику экспорта оружия, и в отношении Украины мы не выдаем никаких разрешений на военное оружие", – заявил Зайберт.

При этом он уточнил, что говорит от имени действующего правительства.

Бывший лидер Зеленых Юрген Триттин также отверг предложение Хабека. "Экспорт оружия в Украину противоречил бы нашему принципу, согласно которому мы не экспортируем оружие в зоны боевых действий", – сказал он в комментарии RND.

Сегодня Хабек, который побывал в Киеве с визитом, заявил, что выступает за обеспечение Украины оборонительным оружием.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия оружие штеффен зайберт роберт хабек
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 