Германия должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ, потому что сейчас Украина "чувствует себя в одиночестве", пока в Европе ограничиваются заявлениями и призывами к переговорам. Об этом Deutschlandfunk заявил один из двух лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек.

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Политик был в составе делегации из ЕС, которая посетила прифронтовую зону на Донбассе по приглашению МИД. По его словам, визит "был впечатляющим". Хабек, однако, подчеркивает: он выступал за передачу Украине вооружений и до этого.

"Германия завершает Северный поток-2. В СДПГ и ХДС хотят снять санкции с России из-за Украины. На востоке идет переброска войск РФ. Крым оккупирован. Российские паспорта выдаются на Донбассе. Глава МИД РФ грозит вторжением. Снайперы стреляют в солдат на линии. А Германия не поставляет Украине ни медэваки, ни приборы ночного видения, ни технику для обезвреживания боеприпасов", – пояснил "зеленый" свою позицию.

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Хабек также рассказал в эфире радиостанции, как боевики гибридной армии РФ удаленно "засеивают" позиции ВСУ и жилые кварталы прифронтовых поселков Украины минами.

Лидер партии заявил, что Германии "нужно сделать что-то, чтобы наши заявления о поддержке, о том, как Украина борется за свою свободу, не звучали как издевательство".

Дипломатия и переговоры, отметил он, "это, конечно, правильно, но, тем не менее, для украинских солдат должны быть доступны ПНВ, устройства разведки, обезвреживания боеприпасов и медэваки".

"Когда на другую страну нападают, у нас есть возможность помочь. Возможно, стоит заявить, что Украина борется не только за себя, но и защищает безопасность Европы. Если она проиграет, это будет приглашением для России устроить эскалацию и другие конфликты", – добавил он.

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Политик уточнил, что президент Владимир Зеленский не просил его поспособствовать с оружием для Украины: этот вопрос обсуждался на встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Хабек пока не видит пока возможности принять Украину в НАТО: "Это обострит ситуацию. Украина должна запастись терпением".

Как уточняет в подводке к интервью Deutschlandfunk, призыв Хабека поддержать Украину вооружениями якобы "вызвал гневную реакцию всех политических партий" в Германии.

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Евгений Пилипенко

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