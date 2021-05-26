Союзники | "Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией
Германия должна дать ВСУ вооружения для оборонительной войны против РФ, потому что сейчас Украина "чувствует себя в одиночестве", пока в Европе ограничиваются заявлениями и призывами к переговорам. Об этом Deutschlandfunk заявил один из двух лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек.
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Политик был в составе делегации из ЕС, которая посетила прифронтовую зону на Донбассе по приглашению МИД. По его словам, визит "был впечатляющим". Хабек, однако, подчеркивает: он выступал за передачу Украине вооружений и до этого.
"Германия завершает Северный поток-2. В СДПГ и ХДС хотят снять санкции с России из-за Украины. На востоке идет переброска войск РФ. Крым оккупирован. Российские паспорта выдаются на Донбассе. Глава МИД РФ грозит вторжением. Снайперы стреляют в солдат на линии. А Германия не поставляет Украине ни медэваки, ни приборы ночного видения, ни технику для обезвреживания боеприпасов", – пояснил "зеленый" свою позицию.
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Хабек также рассказал в эфире радиостанции, как боевики гибридной армии РФ удаленно "засеивают" позиции ВСУ и жилые кварталы прифронтовых поселков Украины минами.
Лидер партии заявил, что Германии "нужно сделать что-то, чтобы наши заявления о поддержке, о том, как Украина борется за свою свободу, не звучали как издевательство".
Дипломатия и переговоры, отметил он, "это, конечно, правильно, но, тем не менее, для украинских солдат должны быть доступны ПНВ, устройства разведки, обезвреживания боеприпасов и медэваки".
"Когда на другую страну нападают, у нас есть возможность помочь. Возможно, стоит заявить, что Украина борется не только за себя, но и защищает безопасность Европы. Если она проиграет, это будет приглашением для России устроить эскалацию и другие конфликты", – добавил он.
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Политик уточнил, что президент Владимир Зеленский не просил его поспособствовать с оружием для Украины: этот вопрос обсуждался на встрече с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Хабек пока не видит пока возможности принять Украину в НАТО: "Это обострит ситуацию. Украина должна запастись терпением".
Как уточняет в подводке к интервью Deutschlandfunk, призыв Хабека поддержать Украину вооружениями якобы "вызвал гневную реакцию всех политических партий" в Германии.
- 25 апреля 2021-го Мельник заявил, что глава комитета по иностранным делам Бундестага поддержал идею о предоставлении Украине оружия.
- Мельник ждет выполнения "обещания" стран НАТО принять Украину в Альянс.
- Глава топ-партии Германии ХДС Армин Лашет заявил, что "мы должны открыть Украине европейскую перспективу".
- 2 мая стало известно, что Зеленые опережают по популярности правящий блок ХДС/ХСС с канцлером Ангелой Меркель. Сейчас у "зеленых" 67 мест в Бундестаге из 709.
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