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В Бундестаге впервые поддержали идею предоставить Украине вооружения – посол

25.04.2021, 08:41
В Бундестаге впервые поддержали идею предоставить Украине вооружения – посол - Фото
Мельник и Реттген (Фото - Twitter Мельника)

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею о предоставлении Украине оружия. Об этом в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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"Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума Христианско-демократической партии, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия. Спасибо Реттген, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина", – написал дипломат.

Станислав Стороженко
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Германия ФРГ вооружение посол впк военная помощь андрей мельник норберт реттген
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