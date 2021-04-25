В Бундестаге впервые поддержали идею предоставить Украине вооружения – посол

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею о предоставлении Украине оружия. Об этом в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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"Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума Христианско-демократической партии, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия. Спасибо Реттген, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина", – написал дипломат.

21 апреля в Госдепе США заявили, что намерены и далее оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, в том числе летальным оружием.

Станислав Стороженко

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