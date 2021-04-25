В Бундестаге впервые поддержали идею предоставить Украине вооружения – посол
25.04.2021, 08:41
Мельник и Реттген (Фото - Twitter Мельника)
Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею о предоставлении Украине оружия. Об этом в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
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"Впервые влиятельный немецкий политик, член президиума Христианско-демократической партии, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поддержал идею предоставления Украине оборонительного оружия. Спасибо Реттген, что прислушался к голосу Украины. Ждем конкретных действий Берлина", – написал дипломат.
- 13 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей.
- По словам главы МИД, Украина получит "конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров" в случае открытого конфликта с РФ.
- 21 апреля в Госдепе США заявили, что намерены и далее оказывать поддержку Украине в сфере безопасности, в том числе летальным оружием.
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