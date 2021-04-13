Кулеба – генсеку НАТО: Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей. Об это он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.
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По словам Кулебы, новые санкционные ограничения "подняли бы цену российской агрессии" для РФ.
"Мы знаем, что Россия использует любые усилия, чтобы другие страны не помогали Украине в оборонном комплексе. Для того, чтобы подорвать наши оборонные возможности. Некоторые мероприятия, о которых я сейчас говорю, может и выглядят дорогими, но цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет ниже, чем цена того, когда начнется война", – сказал министр.
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