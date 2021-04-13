Кулеба – генсеку НАТО: Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей. Об это он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Украина нуждается в мероприятиях, которые сдерживали бы Россию. Это могут быть, как указал генеральный секретарь, новые раунды санкций, которые повысят цену российской агрессии. Это может быть прямая поддержка и укрепление оборонных способностей Украины", – сказал Кулеба.

По словам Кулебы, новые санкционные ограничения "подняли бы цену российской агрессии" для РФ.

"Мы знаем, что Россия использует любые усилия, чтобы другие страны не помогали Украине в оборонном комплексе. Для того, чтобы подорвать наши оборонные возможности. Некоторые мероприятия, о которых я сейчас говорю, может и выглядят дорогими, но цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет ниже, чем цена того, когда начнется война", – сказал министр.

Читайте также: Эскалация на границах. Кулеба едет на срочное заседание Украина-НАТО и встречу с генсеком

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.