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Кулеба – генсеку НАТО: Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка

13.04.2021, 12:50
Кулеба – генсеку НАТО: Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Украине нужен "новый раунд санкций против России", а также прямая военная поддержка и укрепление украинских оборонных возможностей. Об это он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе. 

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"Украина нуждается в мероприятиях, которые сдерживали бы Россию. Это могут быть, как указал генеральный секретарь, новые раунды санкций, которые повысят цену российской агрессии. Это может быть прямая поддержка и укрепление оборонных способностей Украины", – сказал Кулеба.

По словам Кулебы, новые санкционные ограничения "подняли бы цену российской агрессии" для РФ.

"Мы знаем, что Россия использует любые усилия, чтобы другие страны не помогали Украине в оборонном комплексе. Для того, чтобы подорвать наши оборонные возможности. Некоторые мероприятия, о которых я сейчас говорю, может и выглядят дорогими, но цена того, что мы будем предотвращать конфликт, будет ниже, чем цена того, когда начнется война", – сказал министр.

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Станислав Стороженко
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нато
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