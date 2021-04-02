Байден и Зеленский поговорили по телефону: подробности
Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский поговорили по телефону. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из Офиса президента.
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Собеседник отметил, что разговор только закончился. Сейчас ОП готовит сообщение с итогами разговора.
По данным Politico, планировалось, что звонок Байдена состоится на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины.
Один из источников Politico, знакомый с разговором, сказал, что украинская сторона настаивала на разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой ОП Андреем Ермаком.
В Politico пишут, что украинские чиновники выступали за демонстрацию поддержки со стороны Байдена на фоне возобновившихся боев на Донбассе, в результате которых на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата.
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