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Байден и Зеленский поговорили по телефону: подробности

02.04.2021, 17:16
Байден и Зеленский поговорили по телефону: подробности - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (коллаж - LIGA.net)

Президент США Джо Байден и президент Владимир Зеленский поговорили по телефону. Об этом сообщил LIGA.net собеседник из Офиса президента.

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Собеседник отметил, что разговор только закончился. Сейчас ОП готовит сообщение с итогами разговора.

По данным Politico, планировалось, что звонок Байдена состоится на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины.

Один из источников Politico, знакомый с разговором, сказал, что украинская сторона настаивала на разговоре между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в том числе в недавнем разговоре между советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и главой ОП Андреем Ермаком.

В Politico пишут, что украинские чиновники выступали за демонстрацию поддержки со стороны Байдена на фоне возобновившихся боев на Донбассе, в результате которых на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата.

Новость дополняется…

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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