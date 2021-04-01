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США привели войска в максимальную боеготовность из-за сил РФ у границ Украины – Politico

01.04.2021, 13:38
США привели войска в максимальную боеготовность из-за сил РФ у границ Украины – Politico - Фото
Армия США (иллюстративное фото - ЕРА)

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины и возобновления боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает Politico.

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По данным издания, Пентагон США также насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике. Представитель EUCOM капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, сославшись на требования оперативной безопасности. 

В то же время The New York Times отмечает, что гибель в бою четырех украинских военных, а также наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне. 

В NYT пишут, что на прошлой неделе в ответ на развертывание дополнительных российских войск уровень наблюдения EUCOM был повышен с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" – самого высокого уровня.

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Американские оценки численности стянутых к границам Украины российских войск разнятся, отмечают в NYT. Однако один из чиновников сказал, что дополнительно было стянуто порядка 4000 военных.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть "позерством России" и "проверкой" администрации нового президента США Джо Байдена.

"Некоторые официальные лица считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения Путина неясны и что операция по проверке нового президента (США, - ред.), может быстро перерасти в нечто более зловещее", – добавили в NYT.

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Марк Сировой
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