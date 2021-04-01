США привели войска в максимальную боеготовность из-за сил РФ у границ Украины – Politico
Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины и возобновления боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает Politico.
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По данным издания, Пентагон США также насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике. Представитель EUCOM капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, сославшись на требования оперативной безопасности.
В то же время The New York Times отмечает, что гибель в бою четырех украинских военных, а также наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.
В NYT пишут, что на прошлой неделе в ответ на развертывание дополнительных российских войск уровень наблюдения EUCOM был повышен с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" – самого высокого уровня.
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Американские оценки численности стянутых к границам Украины российских войск разнятся, отмечают в NYT. Однако один из чиновников сказал, что дополнительно было стянуто порядка 4000 военных.
Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть "позерством России" и "проверкой" администрации нового президента США Джо Байдена.
"Некоторые официальные лица считают, что Россия в основном занимается бряцанием оружием и не желает возобновлять наступление. Другие обеспокоены больше, полагая, что намерения Путина неясны и что операция по проверке нового президента (США, - ред.), может быстро перерасти в нечто более зловещее", – добавили в NYT.
- 26 марта в Донецкой области российские войска убили четырех украинских военных. Украина призвала Россию прекратить эскалацию.
- 29 марта советник президента США по нацбезопасности Джон Салливан обсудил российско-украинскую войну с главой ОП Андреем Ермаком.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения.
- 31 марта глава штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. В тот же день глава Госдеп США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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