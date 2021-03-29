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Вступление в НАТО и реформы. О чем поговорили Ермак и советник Байдена

29.03.2021, 22:16
Вступление в НАТО и реформы. О чем поговорили Ермак и советник Байдена - Фото
Джейкоб Салливан (скриншот с видео)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы Крымская платформа", – сказал Ермак.

Он проинформировал Салливана о ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и числа погибших. Ермак сообщил, что 26 марта Украина потеряла за один день четырех бойцов.

Глава ОП добавил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Ермак также поблагодарил США за предоставление важной помощи в сфере безопасности, которая способствует усилению обороноспособности Украины. В частности речь идет о поддержке реформы ВСУ, усилении Военно-морских сил ВСУ.

Глава ОП также отметил, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО и рассчитывает на получение плана действий по членству в альянсе (ПДЧ).

Ермак также рассказал, что по инициативе президента Владимира Зеленского создан Центр противодействия дезинформации, руководитель которого вскоре будет представлен общественности. Салливан подчеркнул важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.

Советник Байдена отметил усилия Украины в проведении реформ, сообщает ОП. Он сказал, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических целей, а также в сфере безопасности.

Также Салливан заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

  • 1 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский в интервью Axios адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на это, что двери альянса "остаются открытыми" для Украины. Ее приближение к членству зависит от успеха проводимых реформ. 
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина до сих пор не в НАТО из-за страхов и мифов, связанных с идеей "не провоцировать" Россию. По его мнению, было бы разумно предоставить Украине План действий по членству в альянсе,
  • Посол Великобритании Мелинда Симмонс сомневается, что Украина может получить в этом году План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, так как в Украине, по ее словам, "отстает" реализация оборонной реформы.
Вадим Ребрина
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