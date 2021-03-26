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На Донбассе обстреляли украинских военных: четверо погибли, двое ранены

26.03.2021, 16:53
На Донбассе обстреляли украинских военных: четверо погибли, двое ранены - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
дополнено

Недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Украинских воинов обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Раненым бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

В ответ на обстрел украинские военные открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Журналист Юрий Бутусов пишет в Facebook, что после ротации 503 батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в районе Шумов.

"Ситуация не может не вызывать беспокойства, именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести "инспекцию" украинской линии обороны. Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций", – написал Бутусов.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что сейчас делегация собирается на экстренное внутреннее совещание. Конкретные решения и официальная позиция будет ориентировочно через два часа, добавил он.

Журналист Андрей Цаплиенко в Facebook пишет, что бой еще продолжается.

ДОПОЛНЕНО В 19:23. "Это провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло. Потому что, по предварительным данным, наша сторона в СЦКК девять раз пыталась остановить огонь через СММ ОБСЕ. Но россияне не прекращали огонь, несмотря на полученные данные о том, что, во-первых, огонь ведется, а во-вторых, погибли наши военнослужащие", – сказал Арестович в эфире телеканала Наш.

  • 20 марта недалеко от поселка Шумы один из бойцов украинской армии получил огнестрельное ранение, от которого позже он умер во время эвакуации в госпиталь.
  • На этой неделе новые кадровые военнослужащие Вооруженных сил России были переброшены для доукомплектования соединений ВС РФ на оккупированной территории Донецкой и Луганской области.
Вадим Ребрина
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Донбасс
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